"Непростой вопрос": Путин сказал журналистам, что ЧВК "Вагнер" не существует

Президент РФ утверждает, что лично дал оценку достижениям "вагнеровцев" на фронте и их участию в военном мятеже, после чего предложил им варианты "трудоустройства".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что частной военной компании "Вагнер" не существует. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту российского издания "Коммерсантъ" 13 июля.

Журналист спросил российского президента, о чем на самом деле шла речь на его встрече с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле.

"А что происходило на самом деле? Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление…" — ответил Владимир Путин.

Президент РФ утверждает, что в рамках упомянутой встречи дал оценку достижениям "вагнеровцев" на фронте и их участию в военном мятеже. Он также заявил, что озвучил наемникам варианты того, как они могут продолжить службу.

Говоря о том, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, Владимир Путин заявил, что это "непростой вопрос", обсуждением которого должны заниматься в Госдуме и правительстве РФ. По его словам, с юридической точки зрения такого формирования нет.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!" — утверждает президент РФ.

Владимир Путин также сказал, что предложил "вагнеровцам" вариант "трудоустройства" под руководством их прежнего командира с позывным "Седой". По словам президента, многие наемники "кивали" в ответ на это предложение.

Напомним, что по мнению аналитиков ISW, публичное признание факта встречи президента России Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, является частью более широкого плана Кремля.

На встречу президента РФ Владимира Путина и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также отреагировал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, отметив, что они оба являются военными преступниками.