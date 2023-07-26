Удалось сбить большинство: Зеленский отреагировал на новый ракетный террор РФ (видео)

В вечернем видеообращении к Украинцам Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за сбитые в ходе массированных обстрелов ВС РФ вражеские ракеты и сообщил, что ВСУ показали результат на фронте, о чем сообщат позже.

Украинским защитникам удалось сбить свыше 30 ракет в результате сегодняшнего массированного обстрела со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращения к украинцам.

"Сегодня день, который следует завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету. Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить свыше 30 ракет – абсолютное большинство применявшихся против нас", — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что в результате российской вражеской атаки было несколько попаданий. Также были зафиксированы падения обломков ракет. Но самое важное, что украинским защитникам удало максимально отразить атаку.

"Спасибо каждому и каждому, кто бережет украинское небо. И мы ежедневно работаем для того, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. Сегодняшний день не стал исключением" — отметил президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что 26 июля состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО, которое инициировал Киев несколько дней назад. Президент поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и все государства-союзники за оперативную реакцию и солидарность с Украиной.

В конце обращения президент поблагодарил ВСУ за результаты на фронте, детали о которых появятся впоследствии.

Фокус писал 26 июля, что во время заседания Совета Украина-НАТО представители Североатлантического альянса отреагировали на российские обстрелы украинских морских и речных портов. В Альянсе заявили, что Россия шантажирует мир голодом, намеренно усиливая эскалацию в Черноморском регионе.

Фокус также писал, что 26 июля Украинские военные уничтожили 36 вражеских крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Пуски были зафиксированы с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспийского моря .