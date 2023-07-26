Ракетный обстрел Украины: ПВО сбила 36 крылатых ракет, — ВСУ (инфографика)

По данным командования, украинские защитники сбили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые способны нести ядерный заряд.

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Украинские военные уничтожили 36 вражеских крылатых ракет. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По сообщению командования, около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета", — сказано в сообщении.

По вражеским ракетам работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Какие ракеты сбила ПВО

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей, а именно:

3 крылатые ракеты "Калибр";

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

"Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется", — сообщают Воздушные силы.

Отметим, что ранее в командовании сообщали, что ракета Х-101/Х-555 способна нести ядерный заряд.

Напомним, 26 июля сообщалось, что ВС РФ запустили крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря.

Кроме того, 26 июля в Воздушном командовании ВСУ сообщили, что украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря, предположительно, из подводной лодки.