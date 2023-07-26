Ракетный обстрел Украины: ПВО сбила 36 крылатых ракет, — ВСУ (инфографика)
По данным командования, украинские защитники сбили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые способны нести ядерный заряд.
Украинские военные уничтожили 36 вражеских крылатых ракет. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.
По сообщению командования, около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
"Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета", — сказано в сообщении.
По вражеским ракетам работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
Какие ракеты сбила ПВО
По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей, а именно:
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
"Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется", — сообщают Воздушные силы.
Отметим, что ранее в командовании сообщали, что ракета Х-101/Х-555 способна нести ядерный заряд.
Напомним, 26 июля сообщалось, что ВС РФ запустили крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря.
Кроме того, 26 июля в Воздушном командовании ВСУ сообщили, что украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря, предположительно, из подводной лодки.