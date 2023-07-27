Ракетная атака на Хмельницкую область: обломки упали возле частного жилого дома, детали, — ОВА

По словам главы Хмельницкой ОВА, обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района и на территории частного дома в Староконстантиновском районе.

На территории Хмельницкой области 26 июля упали обломки российских ракет. Об этом заявил Первый заместитель начальника местной ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня мы снова были под массированным ударом врага", — отметил он, заявив, что атака была отбита.

По его словам, в результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновском районе. Поврежден автомобиль.

"По имеющейся информации на данный момент, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что РФ атаковала "Кинжалами" Хмельницкую область. Согласно данным воздушного командования, около 19 час. 26 июля россияне подняли в воздух бомбардировщики МиГ-31К. Бомбардировщики выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Целью врага была Хмельницкая область, говорится в сообщении ВС ВСУ.

Также сообщалось, что 26 июля силы ПВО сбили 36 крылатых ракет. Так, украинские защитники сбили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые способны нести ядерный заряд.

"Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета", — сказано в сообщении командования Воздушных сил.