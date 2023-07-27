На юге Украины ВС РФ укрепили воздушные силы вертолетами Ка-52М, — британская разведка

В британском Минобороны отмечают, что усовершенствованные вертолеты становятся наиболее влиятельным вооружением на Запорожском направлении, где украинские силы ведут наступательные операции.

Воздушные силы РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 40 ударных вертолетов Ка-52 "Алигатор". Эти машины являются важнейшей составляющей в обороне ВС РФ на Запорожском направлении, а теперь там были замечены модернизированные Ка-52М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

"В условиях, когда украинские войска продолжают масштабные наступательные операции в Запорожской области, одной из наиболее влиятельных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52", — говорится в очередном отчете.

Разведка отмечает, что за последние месяца Россия укрепила воздушные силы на южном фронте небольшим количеством модернизированных вертолетов Ка-52М, которые были улучшены с учетом опыта боевых действий в Сирии.

Вертолет Ка-52М. Фото: Piotr Butowski

Подтверждением использования улучшенной версии вертолетов в Украине служат фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых летчики позируют рядом с новыми машинами.

Важнейшим компонентом новых ударных вертолетов стала ракеты ЛМУР с дальностью поражения до 15 км.

"Экипажи Ка-52М быстро используют возможности для пуска этого оружия за пределами досягаемости украинских ПВО", — подчеркнули в британском Минобороны.

Ранее мы писали, что западные эксперты отметили появление модернизированных вертолетов Ка-52М в составе российских вооруженных сил. В частности, эксперт Пьотр Бутовски обратил внимание, что новые машины оснащены улучшенными оптико-электронными системами ГОЭС-451М, комплексами обороны Л418 "Моноблок" и управляемыми ракетами ЛМУР.