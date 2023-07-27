"Будут продолжать давить": в Пентагоне высказались об успехах ВСУ в контрнаступлении

Ллойд Остин считает, что Украина сохраняет боеспособность своих войск и боевую технику, поэтому обязательно достигнет успеха на поле боя.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина располагает "разнообразными возможностями", которые позволяют ей продолжать контрнаступательные операции. Однако он избежал комментариев относительно конкретных деталей боевых действий и текущего статуса контрнаступления. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, сообщает CNN.

Ллойд Остин отметил, что войска Украины сталкиваются с трудностями, такими как прохождение через минные поля и преодоление других препятствий, однако он подчеркнул, что страна "сохраняет боеспособность своих войск и боевую технику".

"У них все еще есть ряд возможностей и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", – заявил глава Пентагона.

Согласно его заявлению, украинские силы обладают отличной подготовкой и способностью достигать успеха на поле боя.

"Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали, как я сказал на прошлой неделе, они боролись упорно, они прокладывали себе путь, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще имеют большую боевую мощь", – сказал Остин.

Украина увеличила численность своего личного состава на юго-востоке страны после почти двух месяцев медленного прогресса. Это говорит о том, что украинские вооруженные силы, вероятно, обнаружили потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях, которые можно использовать в своих дальнейших операциях. Это увеличение личного состава и поиск уязвимостей в противников позволяет Украине адаптироваться к ситуации на поле боя и повышает ее шансы на успешное выполнение операций.

Напомним, что журналисты также писали, что в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ удалось вклиниться в первую линию обороны ВС РФ на трех участках на Запорожье. По словам представителя оккупационной администрации региона, российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отбивать штурм ВСУ.