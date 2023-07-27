На Северском направлении остановили попытку атаки и уничтожили танки Т-90М "Прорыв", — Нацгвардия (видео)

Лиманские леса и украинские защитники оказались большим препятствием для трех новейших танков Т-90М "Прорыв", которые считаются лучшими в войсках РФ.

Бойцы Национальной гвардии Украины остановили попытку прорыва российских войск на Северском направлении и уничтожили вражеские танки Т-90М "Прорыв". Об этом на брифинге сообщил Николай Уршалович, представитель Главного управления Нацгвардии.

Он отметил, что на этом направлении враг применяет артиллерию и постоянно обстреливает украинских бойцов. Россияне также используют армейскую авиацию. ВСУ и в дальнейшем отражают наступательные действия противника.

Во время объявления итогов боев он отметил действия 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" им. Героя Украины Сергея Михальчука. Бойцы подразделения остановили попытку прорыва противником наших позиций.

Полковник отметил, что во время штурма пехотными подразделениями россияне отправили три новейших танка Т-90М "Прорыв".

"Лиманские леса им встали поперек, прорыв не удался, а экипажи танков пополнили списки "хороших русских", — высказался Уршалович.

По его словам, танки подорвались на минах и были сожжены дотла нацгвардейцами с помощью противотанкового оружия.

Ситуация на Северском направлении от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится о том, что на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. Более 25 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. Захватчики атаковали в Черниговской области Семеновку, Ясную Поляну и Гуту Студенецкую. На Сумщине были обстреляны Вольная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка. На Харьковщине атакованы Глубокое, Ветеринарное, Охримовка, Стрелечья, Колодезное.

Напомним, 17 июля в районе Бахмута Силы обороны применили дрон-камикадзе и уничтожили Т-90М "Прорыв". Танк уничтожили южнее Клещеевки, где сейчас вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.