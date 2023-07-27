"Быстро поймут, что это конец": Минобороны готовится уничтожать корабли ВС РФ (видео)

Заместитель министра Владимир Гаврилов заявил, что задача — непростая, но результат "увидят все". По словам чиновника, только потеря судов, с которых осуществляют пуски "Калибров", поможет остановить Россию.

Украина постоянно увеличивает свои возможности, чтобы знать размещение российских военных кораблей в Черном море и быть способной их поразить. Об этом в комментарии "Еспресо.TV" 27 июля рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

"Это единственный вариант, который может остановить врага. Когда они начнут терять корабли, которые сейчас по нам забрасывают (ракеты, — ред.) "Калибр", то там очень быстро начнется понимание, что это конец", — заявил чиновник.

Он заверил, что Минобороны сейчас работает над этой "непростой, но реалистичной" задачей.

"Я думаю, все увидят результат", — сказал Гаврилов.

Заместитель главы Минобороны отказался объяснить, чего сейчас не хватает Украине для ударов по российским кораблям. В то же время он подчеркнул, что министерство "над этим работает".

"Пусть враг знает и ожидает, когда этот день наступит", — добавил чиновник.

Напомним, младший министр британских Вооруженных сил Джеймс Гиппи оценил результаты контрнаступления Сил обороны Украины. По его словам, продвижение защитников происходит по плану, разработанному совместно с Великобританией и США.

Глава Пентагона Ллойд Остин также прокомментировал украинское контрнаступление. Он отметил, что бойцы сталкиваются с такими трудностями, как прохождение через минные поля и преодоление других препятствий. Однако чиновник США подчеркнул, что войска сохраняют боеспособность и технику.