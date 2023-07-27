Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине: Рада продлила еще на 90 дней

Общая мобилизация и военное положение в Украине будут действовать как минимум до 18 ноября.

Верховная Рада проголосовала за решение, которое позволяет пролонгировать статус военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом 27 июля сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент поддержал действие военного положения на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года. За соответствующее постановление N9532 проголосовали 347 народных избранников. Это уже восьмое продление с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства, которое состоялось 24 февраля 2022 года.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Президент Владимир Зеленский внес проекты законов, которые предусматривали пролонгацию срока действия военного положения и мобилизации. Нардепы поддержали соответствующие указы.

Процедура предусматривает подписание президентом указов после чего происходит их представление в парламент. Представители профильного комитета по вопросам нацбезопасности и обороны рассматривают вопрос и голосуют. Для принятия решения необходимо 226 голосов.

Что такое военное положение

Военное положение — это особый правовой режим, который ввели на территории Украины в связи с вооруженной агрессией России, которая угрожает государственной независимости и территориальной целостности. Нормы предусматривают введение временных государственных органов — военные администрации, которые получают особые полномочия для предотвращения угроз.

Фокус 20 июля сообщал, что в социальных сетях женщины с инвалидностью ищут мужчин для фиктивных браков и заработка. В целом за такие "услуги" в соцсетях просят внушительные суммы — от 2 до 3 тысяч долларов, но для мужчин существует риск наткнуться на мошенников и остаться без денег.