"Хотел на свободу": на юге бойцы ССО захватили в плен экс-жителя колонии РФ (видео)
Украинские военные показали бой в лесу, к которому они добирались на лодке: удалось обезвредить группу российских военных, вооруженных автоматами и пулеметом.
Бойцы Сил обороны показали кадры спецоперации, проведенной на южном отрезке фронта. Благодаря этой спецоперации удалось незаметно подойти к укреплениям ВС РФ, взять в плен двух солдат и обезвредить тех, кто в плен сдаться не успел или не захотел. Видео опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.
Спецоперацию провели бойцы 73 морского центра специальных операций им. кошевого атамана Антина Головатого. В заметке указано, что перед десантированием хорошо поработала разведка. После этого подразделение ССО загрузилось в лодку и двинулось к тайнику россиян. Высадившись, продвигались по лесной местности, пока не вступили в бой с российскими военными.
Бойцы пытались выбить врага с занятых позиций, при этом предлагая желающим сложить оружие и сдаться в плен. Двое россиян согласились и таким образом спасли себе жизнь.
Из короткого диалога стало понятно, что в плен попал минимум один бывший заключенный. В частности, на вопрос, зачем он пришел в Украину, ответил: хотел на свободу.
Сложив оружие, россияне искренне рассказали о том, какие средства поражения имеют их "побратимы" — об автомате АК-84, пулемете. Также заверили, что растяжек на позициях нет.
Украинские военные успешно завершили спецоперацию и вернулись на место дислокации, говорится в заметке. Указывается, что тех, кто не захотел сложить оружие, обезвредили.
Отметим, в сообщении Сил спецопераций не указано, где именно состоялся бой — лишь намекнули, что события произошли "на юге". Ранее бойцы ВСУ опубликовали видео из-под села Старомайорское в Донецкой области — тогда в плен попали десантники ВС РФ.
Старомайорское — населенный пункт, расположенный на берегу реки Мокрые Яры, которая отмечается особенно извилистыми берегами.
Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, накануне рассказала, что около этого села ВСУ имеют определенные успехи — выбили врага с занятых позиций и теперь закрепляются.
Напоминаем, президент РФ Владимир Путин согласился, что ВСУ действительно проводит контрнаступление на Запорожье. По его словам, украинское командование бросило в бой полсотни бронемашин, которым "успешно" противостояли российские пехотинцы и авиация.
Между тем ВС РФ ведет активные боевые действия в районе Авдеевки. По словам представительницы Минобороны Маляр, враг пытается окружить населенный пункт и боится вести уличные бои.