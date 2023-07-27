Наибольшие страдания агрессия России наносит украинским женщинам и детям, — генпрокурор

Андрей Костин сообщил, что правоохранители тщательно фиксируют военные преступления РФ в Украине, женщины и дети в центре внимания.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 27 июля принял онлайн участие в слушаниях Хельсинкской комиссии США "Спасение украинских детей и женщин от российской агрессии", во время которой говорили о преступлениях РФ на территории Украины, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Костин продемонстрировал участникам слушаний видеосвидетельства украинки, внука которой российские военные убили в первые дни полномасштабного вторжения. Рассказы свидетелей ужасных событий дают самое четкое представление о ситуации в Украине.

Работники прокуратуры тщательно фиксируют все преступления россиян. По состоянию на 27 июля задокументированы следующие преступления против детей:

498 убийств детей;

1077 детей получили ранения;

13 детей пострадали от сексуального насилия;

994 ребенка считаются пропавшими без вести;

19953 депортированы или принудительно перемещены.

Генпрокурор отметил, что жертвами сексуального насилия, связанного с конфликтом, преимущественно становятся женщины. Правоохранителями подтверждено 143 из 215 зафиксированных случаев. Это только задокументированные случаи, реальные цифры могут быть значительно выше.

"Среди них изнасилование, увечье или пытки половых органов, принудительное обнажение и угрозы изнасилованием", — проинформировал Андрей Костин.

В Украине создали Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей военных преступлений. "Женщины и дети — в центре внимания", — проинформировал Андрей Костин.

Фокус писал, что Байден поручил передать в Гаагский суд доказательства военных преступлений РФ в Украине. По данным издания, ранее Пентагон противился этому, поскольку военные чиновники опасались создания прецедента преследования американских военных.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что чешские правоохранители рассмотрели около 3500 преступлений России против Украины, которые были совершены с начала полномасштабного вторжения РФ.