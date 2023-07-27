Байден поручил передать в Гаагский суд доказательства военных преступлений РФ в Украине, — NYT

По данным издания, ранее Пентагон противился этому, так как военные чиновники опасались создания прецедента преследования американских военных.

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Президент Джозеф Байден отдал указ правительству Соединенных штатов америки с поручением предоставить в Международный уголовный суд в Гааге материалы, свидетельствующие о военных преступлениях российской армии на территории Украины. Об этом 26 июля сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как пишут американские журналисты, данное решение отмечает существенные изменения в американской политике и прекращение сопротивления, которое продолжалось в течение многих месяцев со стороны чиновников Пентагона, опасавшихся возможных судебных преследований военных США.

Информация, собранная американскими спецслужбами, включает детали о том, как российские чиновники планировали нанести удары по гражданской инфраструктуре Украины и принудительно депортировать украинских детей с оккупированной территории. Некоторые из этих доказательств уже были переданы украинским прокурорам, но до сих пор они не были предоставлены Международному уголовному суду.

С момента начала войны в Украине, американские чиновники поддерживали расследование возможных военных преступлений, совершенных российской армией. В декабре 2022 года Конгресс смягчил ограничения, которые ранее запрещали оказывать суду помощь в расследовании российских преступлений.

Тем не менее, внутренние разногласия между Министерством юстиции, Государственным департаментом и Пентагоном создавали препятствия в дележе разведданных, свидетельствующих о действиях российских чиновников. Несмотря на поддержку со стороны Министерства юстиции и Государственного департамента, Пентагон продолжал выступать против такого шага.

Ситуация привела к созыву заседания "комитета руководителей" на уровне кабинета министров Советом национальной безопасности 3 февраля для разрешения данного вопроса. Тем не менее министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать.

Пока официальные изменения в политике или видах оказываемой помощи со стороны Белого дома не объявлялись, члены Конгресса были уведомлены об обсуждении данной проблемы во вторник, 25 июля. Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать ситуацию, и пресс-служба Пентагона не ответила на запрос американских журналистов.

Сенаторы Ричард Дж. Дурбин и Линдси Грэм, которые неоднократно старались привлечь внимание к данной проблеме и осудить Пентагон за его сопротивление, выразили высокую оценку новой позиции Белого дома. Они подчеркнули, что важно обеспечить ответственность за ужасные преступления, совершенные в Украине, и поддержали администрацию за поддержку расследования Международным уголовным судом.

Напомним, 21 июля стало известно, что правительство Южно-Африканской Республики официально обратилось в Международный уголовный суд за ордером на арест президента России Владимира Путина в случае, если глава Кремля прибудет в страну.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что чешские правоохранители рассмотрели около 3500 преступлений России против Украины, которые были совершены с начала полномасштабного вторжения РФ.