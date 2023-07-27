Байден доручив передати до Гаазького суду докази воєнних злочинів РФ в Україні, — NYT

За даними видання, раніше Пентагон опирався цьому, оскільки військові чиновники побоювалися створення прецеденту переслідування американських військових.

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Президент Джозеф Байден віддав указ уряду Сполучених штатів Америки з дорученням надати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, що свідчать про воєнні злочини російської армії на території України. Про це 26 липня повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на високопосадовців.

Як пишуть американські журналісти, це рішення відзначає суттєві зміни в американській політиці та припинення опору, який тривав протягом багатьох місяців з боку чиновників Пентагону, які побоювалися можливих судових переслідувань військових США.

Інформація, зібрана американськими спецслужбами, включає деталі про те, як російські чиновники планували завдати ударів по цивільній інфраструктурі України та примусово депортувати українських дітей з окупованої території. Деякі з цих доказів уже були передані українським прокурорам, але досі вони не були надані Міжнародному кримінальному суду.

З моменту початку війни в Україні, американські чиновники підтримували розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних російською армією. У грудні 2022 року Конгрес пом'якшив обмеження, які раніше забороняли надавати суду допомогу в розслідуванні російських злочинів.

Проте внутрішні розбіжності між Міністерством юстиції, Державним департаментом і Пентагоном створювали перешкоди в розподілі розвідданих, що свідчать про дії російських чиновників. Попри підтримку з боку Міністерства юстиції та Державного департаменту, Пентагон продовжував виступати проти такого кроку.

Ситуація призвела до скликання засідання "комітету керівників" на рівні кабінету міністрів Радою національної безпеки 3 лютого для розв'язання цього питання. Проте міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати.

Поки офіційні зміни в політиці або видах наданої допомоги з боку Білого дому не оголошували, члени Конгресу були повідомлені про обговорення цієї проблеми у вівторок, 25 липня. Представник Ради національної безпеки відмовився коментувати ситуацію, і пресслужба Пентагону не відповіла на запит американських журналістів.

Сенатори Річард Дж. Дурбін і Ліндсі Грем, які неодноразово намагалися привернути увагу до цієї проблеми і засудити Пентагон за його опір, висловили високу оцінку нової позиції Білого дому. Вони підкреслили, що важливо забезпечити відповідальність за жахливі злочини, скоєні в Україні, і підтримали адміністрацію за підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що уряд Південно-Африканської Республіки офіційно звернувся до Міжнародного кримінального суду по ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна в разі, якщо глава Кремля прибуде до країни.

Раніше, 29 червня, повідомлялося, що чеські правоохоронці розглянули близько 3500 злочинів Росії проти України, які були скоєні з початку повномасштабного вторгнення РФ.