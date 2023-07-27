РФ перестала обстреливать Украину "Ониксами" после удачного "хлопка" в Крыму, — Гуменюк

По словам представительницы ОК "Юг", угроза для украинцев все же остается со всех сторон: с воздуха, моря и суши. Все потому что, у них еще есть запасы некоторых видов ракет.

Российские оккупанты могли перестать атаковать мирные украинские города при помощи ракет "Оникс" после взрывов во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" 27 июля.

По ее словам, несмотря на то, что ежедневно боевая способность противника уменьшается, у них еще есть возможности производить ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 и угроза для Украины с моря, суши или воздуха осается.

"Поскольку у врага есть и флот, и воздушные силы, и береговые ракетные комплексы. В частности, отсутствие атак именно ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, но еще абсолютного подтверждения мы не получили", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мирным городам после определенной паузы начали снова применять ракеты Х-101 и Х-555. Их и дальше изготовляют в РФ, а остановить производство пока что не получилось.

Более того, у российских оккупантов также есть небольшие запасы и других ракет, которые они пытаются улучшить и запускают после этого по Украине.

"Захватчики имеют запас Х-22, которые модернизируют до уровня Х-32 .Россияне имеют много ракет "Искандер" категории "К", которые идентичны калибрам и категории "М", баллистические", — подытожила Наталья Гуменюк.

Смотреть с: 12:00

Напомним, 25 июля сообщалось, что в Воздушных силах объяснили, чем особенны "Ониксы". В первую очередь они нужны для уничтожения надводных целей, но применяются россиянами для обстрелов прибрежных зон, как отметил спикер ведомства Юрий Игнат.