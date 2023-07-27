Эксклюзив на крови: Зеленский назвал цели Путина после выхода из зерновой сделки

По словам президента Украины, в Кремле настроены радикально и хотят заработать на войне, пока есть такая возможность. Все это происходит из-за того, что Путину позволили не уважать международное право.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выходом из зернового соглашения президент РФ Владимир Путин преследует цели, одна из которых — заработать. Об этом он заявил во время интервью Globo News 27 июля.

По словам президента Украины, в Кремле не уважают международное право и блокировка зерновой инициативы тому доказательство. Окружение Владимира Путина будет пытаться заработать на этом, пока продолжается полномасштабная война и ежедневно от пуль ВС РФ погибают люди.

"Блокировка нашего зерна – это очень просто. Он (Владимир Путин, — ред.) реализует свое. Он исходит от конкуренции. И увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я бы сказал. То есть, это прагматика человека, не уважающего международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать", — говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что в Российской Федерации радикально настроены уничтожить граждан Украины и спустя практически полтора года полномасштабной войны речь идет уже о выживании мира, голоде и социальном хаосе, к которым приведет отмена зернового соглашения.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в ООН ответили Путину на предложение о "бесплатном" зерне для стран Африки вместо украинского экспорта. Антониу Гутерриш убежден, что выход из зернового соглашения в любом случае затронет всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только собственной выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.