Пытался поцеловать и умер: в Индонезии кобра укусила своего заклинателя (видео)

Вместе с друзьями молодой человек устраивал представления со змеями и собирал чаевые. Укус опасной рептилии вызвал паралич жизненно важных органов.

В индонезийском регионе Центральной Ява 20-летний Абдул Мунир дразнил кобру возле своего дома в минувшую среду, 26 июля. Он приблизился к рептилии слишком близко и попытался ее поцеловать, но та, очевидно, была против и укусила за нос своего заклинателя. Об этом сообщает The Daily Mail.

Пострадавшего немедленно доставили в местную клинику, но токсины парализовали его жизненно важные органы. Молодой человек умер в клинике Кусума Вардани в деревне Джатихарджо.

По данным полиции, после укуса у жертвы началось головокружение, и местные жители отвезли его в медпункт, где тот и скончался.

Родственники прибыли в больницу примерно за 20 минут до смерти. Сейчас его тело увезли для совершения религиозных обрядов и кремации.

На снятом видео неудавшийся заклинатель приближается к змее очень близко

С помощью таких шоу погибший со своими товарищами зарабатывал деньги, давая представления со змеями в разных населенных пунктах региона.

Группа любителей рептилий собирала чаевые у местных жителей и продавала им свои товары. Но после смертельного случая эту практику решили прекратить.

Друзья погибшего сообщили полиции, что не будут продолжать свое опасное хобби.

"Жертву переводили в более крупную больницу, лучше оборудованную для лечения укусов кобр, когда он умер. Мы посоветовали всем не продолжать такую деятельность, так как это очень опасно", — сказал начальник полиции Сисванто.

Кобры считаются одними из самых смертоносных змей в мире. Достаточно одного укуса, после чего следует паралич нервной системы, дыхательная недостаточность и смерть. Но кобры также могут кусать и без яда — для предупреждения.

Напомним, что в Австралии обнаружили новый вид ядовитых и очень быстрых змей. Прежде пустынную плетистую змею (Demansia cyanochasma) по ошибке относили к другим видам.

Также сообщалось, что морские ядовитые змеи оказались мастерами эволюции — и вернули давно утраченное умение.