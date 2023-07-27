Польша готовится закрыть границу с Беларусью в случае провокаций ЧВК "Вагнер", — глава МВД

Глава польского МВД Мариуш Каминский отметил, что Варшава не позволит "зеленым человечкам" дестабилизировать ситуацию и армия НАТО готова будет помочь ликвидировать угрозу.

Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия о закрытии границы рядом с Беларусью, если где-то произойдет "серьезный инцидент" с участием наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский, пишет Reuters 27 июля.

По его словам, разговоры об этом уже начались и в случае любой провокации со стороны российских наемников, которая сможет как-то навредить одной из европейских стран, Беларусь может оказаться в полной изоляции.

"Если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах стран НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем действовать вместе… Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы введем полную изоляцию Беларуси", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мариуш Каминский отметил, что Варшава не позволит никаким "зеленым человечкам" бегать рядом с границей, ведь это приведет к дестабилизации. В Беларуси находится сейчас от 1000 до 1200 бойцов ЧВК "Вагнер" и практически все они расположены на полигоне в Осиповичах, но малая часть под Брестом, практически сразу возле границы с Польшей.

Хоть Мариуш Каминский считает это опасным знаком, но призвал не преувеличивать угрозу.

"Регулярная армия любой страны НАТО, в том числе Польши, способно быстро справиться с такими формированиями", – подытожил глава МВД.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Беларусь на бронеавтомобилях прибыла большая колонна "вагнеровцев", которая стала 12-й за последние несколько недель. В новой насчитывается как минимум 50 единиц техники.