Угрожали и заставляли сдать отпечатки: в Крыму задержали украинскую журналистку

Лутфие Зудиева должна была освещать судебное заседание в Верховном суде временно оккупированного Крыма по делу крымских татар, которых российские власти обвиняют в диверсии.

В Крыму задержали журналистку украинского издания "Ґрати" Лутфие Зудиеву. Об этом сообщают ее коллеги.

По информации издания "Ґрати", журналистка должна была освещать судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых, которых российские власти обвиняют в диверсии. Слушание проходило в Верховном суде аннексированного РФ Крыма.

Зудиеву не пустили в суд. После чего задержали вместе с родственниками и друзьями фигурантов дела и корреспондентом заблокированного в РФ издания "Грани" Куламетом Ибраимовым.

Зудиева показывала полицейским пресс-карту и говорила, что выполняет редакционное задание.

В СМИ сообщают, что журналистку доставили в Железнодорожный райотдел полиции Симферополя. Ей угрожали и заставляли сдать отпечатки пальцев и образцы слюны. Зудиева отказалась.

В отношении журналистки составили административный протокол об "участии в массовом одновременном пребывании граждан в публичном месте вблизи Верховного суда Крыма… с целью дальнейшего освещения в СМИ".

"Это подтверждает, что полицейские знали о журналистском статусе Зудиевой", — отметили в издании.

"Ґрати" потребовали немедленно освободить журналистку и других незаконно задержанных сегодня возле Верховного суда крымчан.

Журналисты обратились к украинским, международным журналистским объединениям и правозащитным организациям с просьбой выступить в защиту задержанной журналистки и выразить солидарность с коллегами, которых российские власти преследуют в Крыму.

Фокус писал, что 26 июля Славянская окружная прокуратура начала расследование против журналистов программы "Схемы", после того как вышел сюжет о судье Донецкого окружного административного суда Людмиле Арестовой. В материале говорилось, что женщина получила 10 апреля 2014 года паспорт РФ и посещала Крым после его оккупации.

27 июля стало известно, что дело закрыли после огласки.