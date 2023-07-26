"Следил и сотрудничал с ФСБ": прокуратура начала расследование против журналистов

Ранее в СМИ вышел материал о наличии у судьи Людмилы Арестовой российского гражданства. Чиновница добилась уголовного производства из-за "вмешательства в правосудие с целью дискредитации".

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Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство о вмешательстве журналистов в деятельность работницы Донецкого окружного административного суда. Ранее проект "Схемы" опубликовал материал о российском гражданстве судьи Людмилы Арестовой. Деталями 26 июля поделились в "Радио Свобода".

В медиа проинформировали, что речь идет о производстве после сообщения Арестовой о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации". Судья направила его в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.

"Славянской окружной прокуратурой 27.06.2023 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 376 УК Украины по факту вмешательства в деятельность судьи при осуществлении правосудия", — отметил исполняющий обязанности руководителя Славянской окружной прокуратуры Дмитрий Левичев в ответ на запрос СМИ.

Снимок, опубликованный "Радио Свобода" Фото: Схемы

В случае доказательства вины журналистам могут грозить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до полугода. В "Радио Свобода" отметили, что в своем обращении Арестова писала о Георгии Шабаеве.

Как известно из текста самого обращения, судья сообщила, что журналист вероятно предоставлял ее персональные данные ФСБ РФ и органам оккупационной власти в Крыму, а также осуществлял незаконную слежку.

Напомним, журналисты программы "Схемы" предположили, что Людмила Арестова является гражданкой РФ в статье от 13 июля. Они отмечали, что соответствующая информация зафиксирована в системе "Роспаспорт", согласно которой судья 10 апреля 2014 года получила вражеский паспорт. Арестова не отрицала то, что посещала временно оккупированный Крым. О гражданстве она сказала, что паспорт могли "выдать" после псевдореферендума, как и всем зарегистрированным жителям полуострова.

Как писал Фокус, с 2001 года Людмила Арестова работала в Севастополе, где прошла карьерный путь от помощницы прокурора до заместительницы руководителя аппарата местного окружного админсуда. В 2013 году она была назначена судьей Донецкого окружного административного суда, после 2014 года суд был вынужден переехать в Славянск.