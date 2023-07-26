"Стежив та співпрацював з ФСБ": прокуратура розпочала розслідування проти журналістів

Раніше у ЗМІ вийшов матеріал про наявність у судді Людмили Арестової російського громадянства. Посадовиця добилась кримінального провадження через "втручання у правосуддя з метою дискредитації".

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Слов’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження про втручання журналістів у дільність працівниці Донецького окружного адміністративного суду. Раніше проєкт "Схеми" опублікував матеріал про російське громадянство судді Людмили Арестової. Деталями 26 липня поділились у "Радіо Свобода".

У медіа проінформували, що йдеться про провадження після повідомлення Арестової про "втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації". Суддя надіслала його у Вищу раду правосуддя та Офіс генпрокурора.

"Слов’янською окружною прокуратурою 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 376 КК України за фактом втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя", — зазначив виконувач обов’язків керівника Слов’янської окружної прокуратури Дмитро Левічев у відповідь на запит ЗМІ.

Знімок, опублікований "Радіо Свобода" Фото: Схеми

У разі доведення провини журналістам можуть загрожувати штраф, витравні роботи на термін до двох років або арешт на термін до пів року. У "Радіо Свобода" зазначили, що у своєму зверненні Арестова писала про Георгія Шабаєва.

Як відомо з тексту самого звернення, суддя повідомила, що журналіст ймовірно надавав її персональні дані ФСБ РФ та органам окупаційної влади в Криму, а також здійснював незаконне стеження.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" припустили, що Людмила Арестова є громадянкою РФ у статті від 13 липня. Вони зазначали, що відповідна інформація зафіксована в системі "Роспаспорт", згідно з якою суддя 10 квітня 2014 року отримала ворожий паспорт. Арестова не заперечувала те, що відвідувала тимчасово окупований Крим. Про громадянство вона сказала, що паспорт могли "видати" після псевдореферендуму, як і усім зареєстрованим мешканцям півострова.

Як писав Фокус, з 2001 року Людмила Арестова працювала у Севастополі, де пройшла кар'єрний шлях від помічника прокурора до заступника керівника апарату місцевого окружного адмінсуду. У 2013 році вона була призначена суддею Донецького окружного адміністративного суду, після 2014 року суд був змушений переїхати до Слов’янська.