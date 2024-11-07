Пропонували 40 тисяч доларів за дипломи: в Польщі затримали викладачок з Одеси

Три українки хотіли купити 60 фальшивих документів для псевдостудентів, повідомляють у польській прокуратурі. Тепер їм заборонено виїзд із Польщі й призначено 150 тисяч злотих застави.

Три громадянки України були затримані 29 жовтня у Варшаві в університеті Collegium Humanum, коли намагалися за хабар у розмірі 40 тисяч доларів купити 60 підробних документів про освіту. Колишній ректор університету Павло Чех перебуває під вартою за звинуваченням у видачі фальшивих дипломів іще з лютого, повідомили в Національній прокуратурі Польщі.

У повідомленні прокуратури зазначено, що в приміщенні Collegium Humanum співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок з Одеси, коли вони пропонували ректору університету 40 тисяч доларів за фальшиві документи: картки успішності студента та дипломи про вищу освіту для 60 студентів, які насправді у виші ніколи не навчалися. Відомості про осіб, які мали отримати дипломи, знайшли під час обшуку в номерах готелю разом із 40 тисячами доларів готівкою.

Підозрюваним українкам прокурор обрав запобіжні заходи: заборону на виїзд із країни та конфіскацію паспортів до сплати застави в розмірі 150 тисяч злотих.

Польські прокурори зазначають, що скандали з отриманням фальшивих документів в університеті Collegium Humanum ставалися й раніше. Колишній ректор Павло Чех 21 лютого 2024 року був обвинувачений в організації злочинного угрупування, яке видавало фальшиві документи про закінчення аспірантури в обмін на фінансову винагороду. Згодом звинувачення доповнювалися, зараз Чех перебуває під вартою.

За даними ЗМІ, українські викладачі раніше неодноразово отримували підробні дипломи у Collegium Humanum. Вони приїхали до Польщі, бо не змогли зв'язатися з Павлом Чехом, що знаходиться в Катовіцькому слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ писали, що в Польщі злочинці перевдягнулися у форму правоохоронців, прикордонників і доставщика їжі та пограбували українок. Зловмисники вдерлися до квартири та вкрали сумку, в якій був 1 мільйон злотих.

Раніше, 30 жовтня, місцеві видання повідомляли, що в Польщі під час затримання поліцією помер українець. Зазначалося, що він намагався влаштуватися на роботу, проте з власником фірми зав'язалася бійка, і під час затримання місцевою поліцією чоловік загинув.