Предлагали 40 тысяч долларов за дипломы: в Польше задержали преподавательниц из Одессы

Три украинки хотели купить 60 фальшивых документов для псевдостудентов, сообщают в польской прокуратуре. Теперь им запрещен выезд из Польши и назначено 150 тысяч злотых залога.

Три гражданки Украины были задержаны 29 октября в Варшаве в университете Collegium Humanum, когда пытались за взятку в размере 40 тысяч долларов купить 60 поддельных документов об образовании. Бывший ректор университета Павел Чех находится под стражей по обвинению в выдаче фальшивых дипломов еще с февраля, сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

В сообщении прокуратуры указано, что в помещении Collegium Humanum сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех преподавательниц из Одессы, когда они предлагали ректору университета 40 тысяч долларов за фальшивые документы: карточки успеваемости студента и дипломы о высшем образовании для 60 студентов, которые на самом деле в вузе никогда не учились. Сведения о лицах, которые должны были получить дипломы, нашли во время обыска в номерах отеля вместе с 40 тысячами долларов наличными.

Подозреваемым украинкам прокурор избрал меры пресечения: запрет на выезд из страны и конфискацию паспортов до уплаты залога в размере 150 тысяч злотых.

Польские прокуроры отмечают, что скандалы с получением фальшивых документов в университете Collegium Humanum происходили и раньше. Бывший ректор Павел Чех 21 февраля 2024 года был обвинен в организации преступной группировки, которая выдавала фальшивые документы об окончании аспирантуры в обмен на финансовое вознаграждение. Впоследствии обвинения дополнялись, сейчас Чех находится под стражей.

По данным СМИ, украинские преподаватели ранее неоднократно получали поддельные дипломы в Collegium Humanum. Они приехали в Польшу, потому что не смогли связаться с Павлом Чехом, который находится в Катовицком следственном изоляторе.

Напомним, 7 ноября СМИ писали, что в Польше преступники переоделись в форму правоохранителей, пограничников и доставщика еды и ограбили украинок. Злоумышленники ворвались в квартиру и украли сумку, в которой был 1 миллион злотых.

Ранее, 30 октября, местные издания сообщали, что в Польше во время задержания полицией умер украинец. Отмечалось, что он пытался устроиться на работу, однако с владельцем фирмы завязалась драка, и во время задержания местной полицией мужчина погиб.