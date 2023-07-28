В обход санкций: Китай может передавать России военные технологии, — разведка США

В американской разведке полагают, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Китай стал еще более важным партнером России, что отразилось на взаимодействии стран, в том числе в военной области.

Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет военные технологии, которые используются в вооруженном конфликте против Украины. Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), опубликованном Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые военные Москвы используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль", — говорится в сообщении ODNI.

В США изучили таможенные данные и пришли к выводу, что государственные оборонные компании КНР отправляют российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали для истребителей

В отчете также говорится, что Китай стал "еще более важным партнером" России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте юань, Пекин увеличил импорт энергоносителей из России, а также обе страны расширили использование внутренних платежных систем в финансовых учреждениях.

В докладе добавляют, что у американской разведки не хватает достаточной информации, чтобы оценить, преднамеренно ли Китай препятствует проверкам США на предмет того, какое назначение у экспортируемых в Россию товаров.

Напомним, 24 июля издание Politico сообщало, что Китай тайно оснащает российскую армию защитным снаряжением для военных, оказывая существенное влияние на полномасштабное вторжение в Украину. Журналисты изучили таможенные записи двух стран и пришли к выводу, что экспорт военного оборудования из Пекина в Москву вырос. Речь шла о поставке россиянам сотен тысяч бронежилетов и касок китайского производства фирмы Shanghai H Win. А также дронов для наведения артиллерийского огня или сброса гранат и тепловизионных оптических прицелов.

Фокус также писал 21 июля, что во Франции знают о китайских поставках военного оборудования в РФ, имея в виду нелетальную помощь.