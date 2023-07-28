"Это имеет большое значение": премьер Италии рассказала, почему ее страна поддерживает Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, Италия поддерживает Украину, так как защищает международное право. Страны Запада показали, что могут положиться друг на друга в этом вопросе.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Об этом сообщило издание PBS.

Во время встречи с американским лидером, итальянский политик заявила, что поддерживает Украину, так как защищает международное право. По словам Мелони, своим ответом на полномасштабное вторжение РФ в Украину страны Запада показали, что могут положиться друг на друга.

"Те, кто живут в мире, должны быть первыми сторонниками Украины", – сказала она.

Байден ответил Мелони. Он поблагодарил Италию и итальянский народ за поддержку Украины, которая защищается от агрессии со стороны России.

"Я благодарю итальянский народ. Я хочу поблагодарить его за то, что он поддерживает вас и Украину. Это имеет большое значение", — сказал Байден.

Встреча Джорджи Мелони и Джо Байдена

В материале говорится, что после встречи с Байденом Мелони встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Затем премьер Италии заявила журналистам, что Западу по-прежнему крайне важно сохранять единство в оказании помощи Украине.

"Потому что без мира, основанного на международном праве, мы бы жили в мире хаоса. Это не тот мир, в котором мы хотим жить. Мы хотим жить в мире, в котором мы можем уважать суверенитет и свободу", — сказала она.

Напомним, что 5 июля в Италии призвали увеличить военную поддержку Украине. По словам Джорджи Мелони, Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее по всем направлениям.

"Во времена кризиса мы должны быть едиными. Начиная с Украины, в отношении которой итальянская и польская позиции совпадают. Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее", – отметила Мелони.