Вам тут не рады: "злые мавки" терроризируют россиян на оккупированных территориях, — DW (фото)

В южных регионах Украины, которые находятся под оккупацией России, активно действует женское подполье, которое препятствует российской пропаганде и занимается сбором информации о позициях ВС РФ.

На территориях на юге Украины, которые подверглись оккупации армией РФ, существует активное женское движение сопротивления, известное как "Злые Мавки". Эти женщины решительно напоминают российским военным о том, что их присутствие на украинской земле не вызывает радости и согласия среди местного населения. Об этом движении рассказывает в своем материале DW.

Как известно, женское движение сопротивления "Злые Мавки" было основано тремя подругами из оккупированного Мелитополя. Идея создания этой организации возникла у основательниц во время неформальных встреч на кухне.

"Приближалось время восьмого марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от оккупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать им, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим, а именно — возвращения Украины", — отмечает она.

В противовес "орк*м", девушки выбрали для себя образ "мавок".

Издание сообщает, что одна из трех подруг, которые основали женское движение сопротивления "Злые Мавки", оказалась художницей и взялась за творческий проект. Она создала открытки с ярким изображением девушки, которая символично бьет букетом российского военного, а рядом с ними на открытке присутствует надпись: "Не хочу цветов, хочу мою Украину". Этот художественный шедевр стал выражением смелого и яркого протеста против оккупации и утраты свободы.

Граффити "Злых мавок"

Граффити "Злых мавок"

Что делают "мавки"

Как сообщает одна из активисток из Симферополя, она присоединилась к движению сопротивления через Telegram-бот. Ее первой задачей было собирать информацию. Со временем ее попросили расклеивать открытки с изображениями мавок или создавать граффити с сине-желтыми флагами и проукраинскими надписями.

Уточняется, что обычно результаты деятельности активистки фотографируют или записывают на видео. После этого основатели движения публикуют полученные материалы в Telegram-канале под названием "Злая мавка". На данный момент, в июле 2023 года, количество подписчиков в этом канале составляет почти шесть с половиной тысячи.

Еще одна разновидность контента — сжигать российскую символику и снимать это на видео или фотографировать.

Сколько "злых мавок" на оккупированных территориях

Согласно словам одной из основательниц движения, оно собрало более сотни активных участниц из различных временно оккупированных городов. Она также упоминает о еще сотнях женщин и девушек, которые присоединяются к движению на непостоянной основе. Эти женщины и девушки информируют о различных событиях, происходящих в оккупированных территориях.

Одна из функций "мавок" включает в себя сообщения о наличии блокпостов, где российские вооруженные силы осуществляют проверки и обыски, о расположении российских военных в зданиях, использующих местное население в качестве прикрытия, а также о госпиталях, работающих исключительно на нужды оккупационных войск.

Цель движения сопротивления, по словам одной из соучредительниц — не дать оккупантам забыть, что в Украине им не рады. Кроме того, "мавки" утверждают, что действуют в противовес засилью российской пропаганды на временно оккупированных территориях.

Напомним, что в оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожные пути в Кировском районе, усложнив логистику врагу.

Ранее сообщалось, что в ГУР Минобороны посоветовали жителям временно оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций.