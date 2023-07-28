Штурмы продолжаются: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте после освобождения Старомайорского

По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы продвигаются в Донецкой области и успешно сдерживают атаки оккупантов на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные после освобождения Старомайорского в Донецкой области укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

Согласно заявлению Андрея Ковалева, сделанному в четверг, 27 июля, украинские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области. Во время этой операции они столкнулись с плотным огнем авиации и артиллерии противника. В настоящее время наши защитники закрепляют свои позиции на достигнутых рубежах.

Старомайорск на карте

При этом российские оккупанты попытались восстановить утраченные позиции в районе Ровнополя и Макаровки. Однако врагу это не удалось.

Указано, что россияне продолжают оказывать мощное сопротивление, перемещают подразделения и войска, активно применяют резервы.

Кроме того, силы обороны отразили наступление в районе села Надия на Лиманском направлении.

Лиманское направление

Как сообщил Ковалев, украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на этом направлении.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Продолжаются тяжелые бои, враг терпит потери, применяет резервы.

Бахмутское направление

Несколькими днями ранее издание NYT, ссылаясь на данные Пентагона, сообщило о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ удалось вклиниться в первую линию обороны ВС РФ на трех участках в Запорожской области. По словам представителя оккупационной администрации региона, российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отбивать штурм ВСУ.