Доказал свою значимость: в ISW рассказали, зачем Пригожин появился на путинском саммите

По данным аналитиков, глава "вагнеровцев" не принимал участия в самом мероприятии, но активно встречался с представителями африканских стран.

27 июля на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге появился неожиданный участник — Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер", ранее "изгнанный" в Беларусь. На данное мероприятие Пригожин прибыл с намерением продемонстрировать африканским лидерам свою намеренность оставаться значимым участником на континенте. Об этом аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно отчетам аналитиков, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин провел ряд встреч в отеле, расположенном неподалеку от места проведения российско-африканского форума. Интересно отметить, что он не принимал участия в самом мероприятии, но активно встречался с представителями африканских стран.

"Пригожин … воспользовался возможностью неофициально встретиться с неизвестным количеством африканских лидеров, чтобы показали, что ЧВК "Вагнер" намерена оставаться значительным игроком в Африке. … Российский инсайдерский источник утверждал, что Пригожин проводил частные неформальные встречи с представителями неизвестного количества африканских правительств. Постоянные усилия Пригожина встретиться с африканскими лидерами и послать им месседж, вероятно, являются частью усилий ЧВК "Вагнер" по сохранению своих выгодных военных и горнодобывающих контрактов в Африке. Неназванный командир "Вагнера", недавно вернувшийся из ЦАР, 26 июля заявил, что ЧВК "Вагнер" работает над увеличением своих операций в Африке, чтобы финансировать свое присутствие в Беларуси", – говорится в отчете ISW.

Евгений Пригожин активно использовал российско-африканский саммит с целью позиционирования ЧВК "Вагнер" как жизнеспособного антизападного партнера для Нигера. Это происходило после государственного переворота, который произошел в этой стране накануне мероприятия.

"Telegram-каналы, аффилированные с "Вагнером", начали распространять аудиозапись Пригожина 27 июля, в которой он хвалил устранение нигерскими военными президента Мохамеда Базума и восхвалял это как акт "обретения независимости". … Несколько российских "военкоров" предположили, что Нигер будет нуждаться в "помощи" ЧВК "Вагнер", подобно тому, как происходило в Мали после переворота в мае 2021 года", – отмечают в ISW.

Напомним, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин был замечен в Санкт-Петербурге накануне саммита Россия-Африка, который стартовал 27 июля.

А 19 июля в сети появилось первое видео с основателем ЧВК "Вагнер" и его наемниками на территории Беларуси. По данным СМИ, Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин выступили перед "вагнеровцами".