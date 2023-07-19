"Надеется на поражение российской армии": Пригожина впервые заметили в Беларуси (видео)

По данным журналистов, бизнесмен выступил с речью перед своими наемниками. С ним был замечен и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Related video

В сети появилось первое видео руководителя ЧВК "Вагнер" и его наемников на территории Беларуси. Кадры с его участием показало издание "Страна".

По данным издания, перед наемниками держал речь сам Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин.

"Никакого раскаяния в мятеже как и раньше нет. Зато Пригожин фактически дал понять, что по-прежнему надеется на поражение российской армии на фронте в Украине, чтоб его и "Вагнер" снова позвали на "спецоперацию", — говорится в источнике.

Мятеж Пригожина: что известно

По сообщению росСМИ, Пригожину предложили отказаться от идеи идти на Москву, а в ответ предложили гарантии безопасности ЧВК "Вагнера" и пообещали решить вопрос Шойгу и Герасимова.

Напомним, что до этого Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко, который якобы убедил его остановить поход на Москву.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа.

Также речь шла о том, что российский диктатор Владимир Путин ищет пути физического устранения главного мятежника Пригожина, а наемникам ЧВК хочет пообещать амнистию. У ВС РФ нет серьезных сил, чтобы перекрыть Пригожину проход в Москву.

Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.

Эксперты из США наоборот считают, что Путин может убить Пригожина. Главу ЧВК "Вагнер" может не спасти переезд в Беларусь.