"Сподівається на поразку російської армії": Пригожина вперше помітили в Білорусі (відео)

За даними журналістів, бізнесмен виступив із промовою перед своїми найманцями. З ним був помічений і командир ПВК Дмитро Уткін.

Related video

У мережі з'явилося перше відео керівника ПВК "Вагнер" і його найманців на території Білорусі. Кадри з його участю показало видання "Страна".

За даними видання, перед найманцями тримав промову сам Пригожин і командир "Вагнера" Дмитро Уткін.

"Ніякого каяття в заколоті, як і раніше, немає. Зате Пригожин фактично дав зрозуміти, що, як і раніше, сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні, щоб його і "Вагнер" знову покликали на "спецоперацію", — ідеться в джерелі.

Заколот Пригожина: що відомо

За повідомленням росЗМІ, Пригожину запропонували відмовитися від ідеї йти на Москву, а у відповідь запропонували гарантії безпеки ПВК "Вагнера" і пообіцяли розв'язати питання Шойгу і Герасимова.

Нагадаємо, що до цього Пригожин провів переговори з Олександром Лукашенком, який нібито переконав його зупинити похід на Москву.

Раніше повідомлялося, що мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня в Москві неробочим днем через військовий заколот.

Також йшлося про те, що російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи фізичного усунення головного заколотника Пригожина, а найманцям ПВК хоче пообіцяти амністію. У ЗС РФ немає серйозних сил, щоб перекрити Пригожину прохід до Москви.

Фокус із посиланням на військових експертів раніше писав, що план бунту Пригожина міг передбачати вбивство Путіна за підтримки вищого генералітету і силовиків.

Експерти зі США навпаки вважають, що Путін може вбити Пригожина. Голову ПВК "Вагнер" може не врятувати переїзд до Білорусі.