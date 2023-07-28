Минобороны РФ "подкорректировало" карту и убрало оккупированные территории Украины (фото)

В зону ответственности округа ранее включили территории оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Оккупированный Крым все еще отображается на карте.

В России на сайте Министерства обороны РФ изменили карту одного из военных округов. Так, с карты Южного военного округа куда-то исчезли ранее обозначенные там захваченные части Херсонской и Запорожской областей Украины.

Отныне карта вернулась к своему прежнему виду.

До этого на карте Южного военного округа добавляли часть Запорожской и Херсонской областей.

Силы Южного военного округа дислоцируются в Адыгее, Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Чечне, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях и городе Севастополь. В зону ответственности округа с 2023 года включили оккупированные территории Луганщины, Донетчины, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, что ВСУ продвинулись еще дальше в Запорожской области . Во время операций ВСУ на Запорожском направлении может создаваться плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает темпы контрнаступления, разворачивая дополнительные войска на южном фронте. Украина направила больше сил на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях.