ВСУ продвинулись еще дальше в Запорожской области, — ISW (карта)

На геолоцированных кадрах одна украинская бронемашина находится у противотанковых укреплений ВС РФ к северо-западу от села Вербовое. То, что она подошла так далеко к противнику без видимых повреждений — свидетельство новых успехов Сил обороны.

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В Вашингтоне дают сдержанные оценки тому, что новое продвижение контрнаступательных операций Украины 26 июля в западной части Запорожской области проводится с использованием уже основных силы, готовившихся к контрнаступлению. Об этом говорится в сводке ISW от 27 июля.

Военные исследователи ссылаются на публикацию в The Washington Post, где со ссылкой на анонимные правительственные источники сообщается, что во время операций ВСУ на Запорожском направлении может создаваться плацдарм для последующего контрнаступления. Однако официальные лица США все же не называют текущие действия ВСУ основными усилиями.

ВСУ проявляют осторожность и вместе с тем оправдывают текущие ожидания

CNN процитировало двух официальных лиц США, которые заявили, что ВСУ перебросили "основную часть" своих резервных сил на юг, чтобы развить недавние успехи. По словам представителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, украинские силы проявляют "должную осторожность" и вместе с тем оправдывают текущие ожидания.

Аналитики ISW отмечают, что Силы обороны продолжили наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей 27 июля и добились определенного продвижения. Президент Владимир Зеленский опубликовал кадры, снятые в освобожденном Старомайорском (что в 9 км от Великой Новоселки) после тяжелых боев в этом районе.

Генштаб ВСУ сообщил о продвижении ВСУ в других районах рядом со Старомайорским 27 июля.

Российские источники вечером 26-го и утром 27-го июля утверждали, что украинские силы удерживают позиции на северных окраинах Старомайорского и продолжают продвижение на территорию самого села с севера и северо-запада.

Российское Минобороны утверждало, что отбило наступление ВСУ возле Урожайного (9км от Великой Новоселки).

Некоторые российские источники отмечали неуспешные атаки ВСУ в районе Приютного (15 км от Великой Новоселки) 26 июля и в районе Новодонецкого (12 км от Великой Новоселки) 27 июля.

Ряд российских источников, в т.ч. командующий Александр Ходаковский, высказали сомнения относительно того, что у ВС РФ есть возможности для удержания Урожайного.

Голубым выделена территория заявленного контрнаступления Украины

Украинские защитники продолжили контрнаступательные операции в районе запада Запорожской области 27 июля, хотя и не столь масштабно, как 26 июля и, скорее всего, добились продвижения: геолоцированные кадры, опубликованные 26 июля, указывают на то, что ВСУ добились успеха на востоке Работиного (10 км от Орехового).

По данным украинских источников, есть и продвижение на Мелитопольском направлении.

Один из российских источников сообщил, что за ночь ВСУ продвинулись на 800-1000 метров в Работином.

Новое продвижение ВСУ

В ISW отмечают, что, вероятнее всего, ВСУ удалось продвинуться дальше в Запорожской области, чем это сейчас удается визуально подтвердить.

Есть геолоцированные данные, подтверждающие, что одна украинская бронемашина добралась до противотанковых укреплений ВС РФ к северо-западу от Вербового (17 км от Орехового), что на 3,5 км дальше линии передовой, которую сейчас очерчивают в ISW. Пока неясно, почему только один украинский бронеавтомобиль приблизился к защитным позициям россиян без поддержки. Но то обстоятельство, что это удалось сделать без повреждений, указывает на то, что ВСУ, возможно, добились и других успехов в районе юго-запада от Орехова, визуальных подтверждений которым пока нет.

ВСУ удалось продвинуться дальше в Запорожской области, чем это сейчас удается подтвердить

В утренней сводке Генштаба ВСУ 28 июля отмечается, что оккупационная группировка войск обстреливает практически все районы на линии соприкосновения на Донбассе, а Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск, в частности, в районе Марьинки, где были обстреляны более 10 населенных пунктов.

"В районах Ровнополья и Макаровки Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановить утраченное положение. Обстрелам подверглись населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области", — говорится в публикации.

Но уже на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ.

Напомним, что, по данным ISW, в Кремле пытаются скрыть правду об украинском контрнаступлении.

Также сообщалось, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, основная фаза контрнаступления ВСУ еще впереди.