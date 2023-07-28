Все еще впереди: эксперт рассказал, когда начнется основная фаза контрнаступления ВСУ (видео)

Кульминация операции, по словам Александра Коваленко, ожидается, когда украинские бойцы выйдут на основную линию обороны ВС РФ. При этом будет задействована тяжелая высокоточная техника.

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Третья стадия контрнаступления ВСУ еще не началась. Украинские бойцы еще не задействовали основные ударные подразделения для участия в этой операции. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что в настоящее время под Запорожьем действуют подразделения с ограниченными техническими возможностями. К тому же, им сильно мешают мины, которые были установлены солдатами армии РФ.

"В Запорожской области оперируют подразделения ограниченного функционала – это подразделения, которые не действуют силами техники. Практически 70-80% боевых задач в этой зоне выполняются именно пехотной составляющей, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования. Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, поскольку они на себя привлекают внимание и могут быть элементом для наведения артиллерии противника", – отметил Коваленко.

Согласно высказыванию обозревателя, индикатором начала новой фазы контрнаступления Вооруженных Сил Украины ВСУ будет привлечение тяжелой военной техники и основных ударных групп к участию в операции. Это может указывать на то, что украинская армия готовится к активным наступательным действиям против захвативших территории российских войск.

"Основные ударные группы еще не были задействованы. Таким образом, третья фаза наступления – это все еще впереди", – подчеркнул он.

По словам Коваленко, украинские военные в Запорожской области уже достигли второй линии обороны противника. Это может свидетельствовать о прогрессе контрнаступления ВСУ в этом регионе.

Эксперт резюмировал, что несмотря на продвижение украинских военных на вторую линию обороны противника, для начала нового этапа развития событий им еще предстоит выравнивать фланги и охватывать основные опорные пункты, такие как, например, село Работино. Пока украинская армия не сможет выйти на всю основную линию обороны ВС РФ и не выровняет фланги — говорить о начале новой фазы контрнаступления рано.

Напомним, 25 июля немецкое издание Bild сообщало о критике Бундесвером украинского контрнаступления. В частности, выводам от наблюдений ведения боя украинскими бойцами посвятили отдельный раздел в секретном докладе.

27 июля Фокус рассказывал, что во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина обязательно добьется успеха на поле боя, ведь сохраняет боеспособность своих войск и боевую технику.