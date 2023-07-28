ЗСУ просунулися ще далі в Запорізькій області, — ISW (карта)

На геолокованих кадрах одна українська бронемашина знаходиться біля протитанкових укріплень ЗС РФ на північний захід від села Вербове. Те, що вона підійшла так далеко до противника без видимих ушкоджень — свідчення нових успіхів Сил оборони.

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У Вашингтоні дають стримані оцінки тому, що нове просування контрнаступальних операцій України 26 липня в західній частині Запорізької області проводять із використанням вже основних сили, які готувалися до контрнаступу. Про це йдеться у зведенні ISW від 27 липня.

Військові дослідники посилаються на публікацію в The Washington Post, де з посиланням на анонімні урядові джерела повідомляється, що під час операцій ЗСУ на Запорізькому напрямку може створюватися плацдарм для подальшого контрнаступу. Однак офіційні особи США все ж не називають поточні дії ЗСУ основними зусиллями.

ЗСУ проявляють обережність і водночас виправдовують поточні очікування

CNN процитувало двох офіційних осіб США, які заявили, що ЗСУ перекинули "основну частину" своїх резервних сил на південь, щоб розвинути нещодавні успіхи. За словами представника Міноборони Великої Британії Джеймса Гіппі, українські сили проявляють "належну обережність" і водночас виправдовують поточні очікування.

Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони продовжили наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 27 липня і домоглися певного просування. Президент Володимир Зеленський опублікував кадри, зняті у звільненому Старомайорському (що за 9 км від Великої Новосілки) після важких боїв у цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив про просування ЗСУ в інших районах поруч зі Старомайорським 27 липня.

Російські джерела ввечері 26-го і вранці 27-го липня стверджували, що українські сили утримують позиції на північних околицях Старомайорського і продовжують просування на територію самого села з півночі та північного заходу.

Російське Міноборони стверджувало, що відбило наступ ЗСУ біля Урожайного (9 км від Великої Новосілки).

Деякі російські джерела відзначали неуспішні атаки ЗСУ в районі Приютного (15 км від Великої Новосілки) 26 липня і в районі Новодонецького (12 км від Великої Новосілки) 27 липня.

Низка російських джерел, у т.ч. командувач Олександр Ходаковський, висловили сумніви щодо того, що у ЗС РФ є можливості для утримання Урожайного.

Блакитним виділено територію заявленого контрнаступу України

Українські захисники продовжили контрнаступальні операції в районі заходу Запорізької області 27 липня, хоча й не настільки масштабно, як 26 липня, і, найімовірніше, домоглися просування: геолоковані кадри, що були опубліковані 26 липня, вказують на те, що ЗСУ домоглися успіху на сході Работиного (10 км від Оріхового).

За даними українських джерел, є і просування на Мелітопольському напрямку. Одне з російських джерел повідомило, що за ніч ЗСУ просунулися на 800-1000 метрів у Работиному.

Нове просування ЗСУ

У ISW зазначають, що, найімовірніше, ЗСУ вдалося просунутися далі в Запорізькій області, ніж це зараз вдається візуально підтвердити.

Є геолоковані дані, які підтверджують, що одна українська бронемашина дісталася протитанкових укріплень ЗС РФ на північний захід від Вербового (17 км від Оріхового), що на 3,5 км далі за лінію передової, яку наразі окреслюють в ISW. Поки що незрозуміло, чому лише один український бронеавтомобіль наблизився до захисних позицій росіян без підтримки. Але та обставина, що це вдалося зробити без пошкоджень, вказує на те, що ЗСУ, можливо, домоглися й інших успіхів у районі на південний захід від Оріхового, візуальних підтверджень яким поки що немає.

ЗСУ вдалося просунутися далі в Запорізькій області, ніж це зараз вдається підтвердити

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 липня зазначено, що окупаційне угруповання військ обстрілює практично всі райони на лінії зіткнення на Донбасі, а Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ, зокрема, в районі Мар'їнки, де обстріляли понад 10 населених пунктів.

"У районах Рівнопілля та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновити втрачене становище. Обстрілу зазнали населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар і Благодатне Донецької області", — йдеться в публікації.

Але вже на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ.

Нагадаємо, що, за даними ISW, у Кремлі намагаються приховати правду про український контрнаступ.

Також повідомлялося, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, основна фаза контрнаступу ЗСУ ще попереду.