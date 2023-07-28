Виставляють невдалим: у Кремлі приховують правду про український контрнаступ, — ISW

За даними аналітиків, у РФ поширюють фейки про масове знищення людської сили і техніки ЗСУ, при цьому опускаючи питання власних втрат.

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У Росії не розповідають про реальні успіхи ЗСУ на фронті, щоб підняти моральний дух окупантів. Про це повідомляється у звіті ISW.

27 липня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про те, що російські збройні сили досягли значних успіхів у районі контрнаступу, де вбили 60 відсотків українського особового складу і 40 відсотків пілотів, які керують українською бойовою авіацією.

Раніше Володимир Путін заявляв про значне знищення української техніки під час контрнаступальних операцій з боку російських збройних сил. Однак, деякі спостерігачі зазначають, що його твердження щодо втрат українських військ можуть бути перебільшені та не відповідати дійсності.

При цьому російські ЗМІ помітно порушують приписану Кремлем інструкцію, яка забороняє применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій, у своєму поданні про ці події в інформаційному просторі Росії.

Нагадаємо, 27 липня з'явилася офіційна інформація про звільнення ЗСУ села Старомайорське. Президент Зеленський показав бійців двох підрозділів ЗСУ, які увійшли в раніше окуповане село і розгорнули там український прапор.

Крім того, бійці ЗСУ опублікували відео бою, припускають, біля Старомайорського. На відео показано спецоперацію зі знешкодження російського підрозділу: взяття в полон двох солдатів і ліквідацію решти.