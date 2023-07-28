Освобождение Старомайорского: смогут ли ВСУ развить успех на юге Украины (карта)

По мнению экспертов, при оценках наступательного потенциала украинских войск следует учитывать особенности рельефа местности. Если двигаться по высотам Приазовской возвышенности, то возможно развить наступление на Старомылновку, однако противник это понимает и держит там значительные силы.

Освобождение Силами обороны населенного пункта Старомайорское является важным моментом для перспективы контрнаступления украинских войск на южном фронте. Этот поселок лежит на оси в сторону Старомлиновки, которая является важным перекрестком, позволяющим направить удар в любом направлении. О перспективах наступательной операции ВСУ на данном участке фронта рассказали 28 июля эксперты портала Defence Express.

Обозреватели пишут, что еще в середине июня замысел украинского командования был понятен, после начала боев за Времеевский выступ и освобождение населенных пунктов Нескучное, Сторожево и Благодатное.

В то же время следует учесть географию данного направления, так как рельеф местности заслуживает особого внимания. Дело в том, что Старомайорское, а за ним Заветное Желание и сама Старомлиновка находятся в долине реки в Приазовской возвышенности Мокрые Ялы.

Поэтому заслуживает внимание возможность продвижения по находящимся там высотам. В частности Константин Машовец, один из участников сообщества "Информационное Сопротивление", говорит об активных действиях в течение минувших суток в районе Приютного и к северо-востоку от него.

"То есть освобождение этого населенного пункта с дальнейшим развитием на Ремовку приведет к изменению конфигурации фронта, а в случае прорыва обороны врага дальше на Любимовку создаст все предпосылки для эффективного штурма Старомылновки", — подчеркнули эксперты.

Авторы материала добавили, что эту ситуацию понимают и российское командование, поэтому ВС РФ держат значительные силы в составе подразделений 336-й отдельной бригады морской пехоты и 34-й отдельной мотострелковой бригады на участке Володино-Приютное-Ремовка.

Напомним, 27 июля Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское, Донецкой области. В деоккупации поселка участвовали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 7-го отдельного батальона "Арей" сил ТРО ВСУ.