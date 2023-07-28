Называли в честь обезьянки из детской программы: СМИ показали школьное фото Пригожина (фото)

Одноклассники бизнесмена отказываются о нем рассказывать и даже боятся подтвердить, учился ли он в их классе.

Журналисты Proect. Media пообщались со знакомыми "главного мятежника" России и "кухара" президента РФ Владимира Путина. Выяснилось, что он вырос в интеллигентной семье и серьезно занимался лыжным спортом. Медийщикам даже удалось найти фото 15-летнего Пригожина в школьном альбоме. Об этом говорится в телеграм-канале "Проекта".

"Проект" обнаружил этот снимок в школьном выпускном альбоме 1976 года, выложенном в соцсетях одноклассником будущего бунтовщика. Правда, одноклассники не захотели рассказывать, прилежным ли учеником был Пригожин. "Все может быть", — так ответил один из них на просьбу подтвердить, что на фото действительно владелец ЧВК "Вагнер". А вскоре и закрыл страницу со снимком. Другой посоветовал журналисту "Проекта" "надеть броник и побегать по окопам", — говорится в сообщении.

По информации журналистов, Евгений Пригожин сел в тюрьму в 19 и вышел, когда ему было почти 30. Родился будущий "бунтовщик" в интелигентной семье, профессионально занимался лыжным спортом и попал в спортивный интернат, где готовили мастеров спорта и будущих олимпийских чемпионов.

Но олимпийцем Пригожин не стал, в 1979 году он получил свой первый срок за кражу (условно). Но это его не остановило. Весной 1980 года Пригожин с сообщниками промышлял в северной части Ленинграда — грабил богатые квартиры. Выбирали те квартиры, где Пригожин бывал в гостях у девушек. Об этом рассказал журналистам его сообщник.

Члены банды называли Пригожина Жако, как обезьянку одной из детских программ тех времен — Жаконю.

Также журналисты выяснили, что однажды Пригожин с друзьями отдыхал в ресторане "Океан", а когда они возвращались домой, напали на женщину. Пригожин начал ее душить и душил пока жертва не потеряла сознание. У женщины тогда забрали сапоги и серьги.

Пригожин хвастался сообщникам, что когда попал в камеру к рецидивистам, загнобил их сразу физически и морально.

Из тюрьмы он вышел уже во времена перестройки и начал "бизнес", продавая подержанные авто. Одним из его клиентов стал Андрей Константинов, который позже станет автором книги "Бандитский Петербург".

Деньги на свой первый серьезный бизнес Пригожин взял у одного из героев того самого "Бандитского Петербурга" — владельца сети казино в Петербурге Михаила Мириашвили — он открыл ресторан "Старая таможня". Сначала гостей решили заманивать стриптизом, но это не сработало, потом солидная публика таки потянулась в ресторан. Туда заходил экс-мэр Петербурга Анатолий Собчак и его заместитель — Владимир Путин.

Далее Пригожин открыл еще один плавучий ресторан New Island, который облюбовал Путин и его друзья. Здесь президент и его команда принимали иностранных гостей. Пригожин иногда был личным официантом Путина — клал салфетку ему на колени. Путин постоянно подшучивал над лысиной Пригожина, говоря "отличная прическа".

Далее Пригожин открыл еще несколько ресторанов, которые отжал у партнеров, но никто на него не пожаловался, поскольку тот уже имел сильного покровителя.

Напомним, что в сети появилась информация об особых предпочтениях Евгения Пригожина. Как выяснили СМИ, экс-повар Путина имел "гарем девственниц", надеясь, что это сохранит ему молодость. Девушка, которая уже была "на встрече" с Пригожиным рассказала, что он называл девственниц "шампуньками", потому что он их "открывал и выбрасывал".

Напомним, что 22 июля руководитель российского правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах. Таким образом его наказали другие осужденные за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.