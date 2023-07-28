Силы обороны Украины впервые применили на поле боя 60-мм миномет Сommando (видео)

Миномет очень удобный и легкий, поэтому не является проблемой быстро изменить локацию для осуществления выстрелов, которые являются чрезвычайно точными.

Пограничники освоили 60-мм минометы, которые производит одна из стран НАТО, для уничтожения российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины на YouTube.

Оружие очень легкое и удобно переносится. Главное его назначение — прикрытие наступательных действий и уничтожение врагов. На видео можно увидеть, как пограничники Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, осваивают 60-мм миномет Сommando.

Это оружие в первую очередь используется для уничтожения больших групп пехоты. Миномет очень удобный и легкий, поэтому не является проблемой быстро сменить локацию для осуществления выстрелов.

"Оружие для легкой пехоты, для наступательных действий", — пояснил боец под псевдонимом "Диджей".

Миномет Сommando: история создания

Это оружие относят к классу легких пехотных минометов, которые были созданы для быстрого развертывания и максимальной мобильности. Калибр 60 мм (2,4 дюйма) или меньше в диаметре позволяет осуществлять точные выстрелы. Самые первые модели представили еще в 1930-х годах.

Минометы Commando часто имеют упрощенную конструкцию, например ремни вместо сошек, ручки для транспортировки и ограниченное оборудование для прицеливания. Некоторые из этих ремней имеют отметки размерами, чтобы артиллерист наступил на обозначенную точку ремня и оттянул его, после чего миномет будет наклонен таким образом, чтобы вести огонь в расстояние, обозначенное в этой же точке ремня.

Турецкую версию миномета, которой пользуются украинские защитники, выпускает корпорация механической и химической промышленности. Компания преимущественно производит различное оборудование для вооруженных сил Турции, такое как боеприпасы для тяжелого или стрелкового оружия, артиллерийские системы, авиационные бомбы, мины, взрывчатые вещества и ракеты. MKEK также производит изделия гражданского назначения, такие как латунь, сталь, а также электрические части и оборудование.

Напомним, 14 июля командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский показал работу артиллерии княжеской бригады. Аэроразведка помогла минометным расчетам бригады с Волыни эффективно выполнять задачи на фронте.