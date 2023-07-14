Уничтожают точными выстрелами: Сырский показал работу артиллерии княжеской бригады (видео)

Аэроразведка помогает минометным расчетам бригады с Волыни эффективно выполнять задачи на фронте.

Related video

Артиллеристы бригады имени князя Романа Великого регулярно уничтожают врага и демонстрируют успешные результаты на фронте. Видео работы подразделения в Telegram 14 июля опубликовал командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский.

Работают минометчики во взаимодействии с аэроразведчиками. Благодаря беспилотникам артиллерия впоследствии осуществляет точные выстрелы.

"Работает 14 ОМБр. Слава Украине", — говорится в заметке.

Бригада имени князя Романа Великого в войне с Россией

В конце 2014 года началось формирование 14-й механизированной бригады на базе 51-й бригады. Подразделения бригады привлекли к зимним боям 2015 года за Дебальцево. По свидетельству Александра Сырского, танки из 1-й роты 14-й бригады участвовали в прикрытии войск, которые выходили из района. Бойцы успешно заманивали российскую технику в засады и уничтожали из танков.

Часть из Волыни успешно проявила себя в боях с российскими захватчиками в апреле 2014 года. В марте 2022 года подразделение участвовало в тяжелых боях за Макаров, что на Киевщине.

В апреле 2023 года бойцы освобождали населенные пункты уже на восточном направлении. Волынские воины показали как беспощадно бьют по российским оккупантам из БМП. Бойцы Вооруженных сил Украины не забывают и помогать жителям прифронтовых поселков.

Напомним, в конце мая волынская тероборона уничтожила танк российских войск из гаубицы FH70. Меткий выстрел из 155 мм оружия позволил оставить россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу. Успешная операция была проведена совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Захід". Благодаря эффективному взаимодействию удалось обнаружить тяжелую бронетехнику.