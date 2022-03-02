Украинская армия освободила Макаров под Киевом от российских оккупантов
По информации главнокомандующего вооруженных сил Украины, поселок освобождали 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 95 отдельно-штурмовая бригада.
Вооруженные силы Украины освободили поселок Макаров в Киевской области от российских оккупантов. Теперь они закрепились там. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
Поселок находится в 58 километрах от украинской столицы. В освобождении принимали участие 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 95 отдельно-штурмовая бригада. Военнослужащие двух бригад теперь закрепились на новых позициях.
"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", — написал Залужный.
Напомним, СМИ сообщают, что второй этап переговоров Украины и России состоятся сегодня вечером. Украина будет требовать прекратить обстрелы украинских городов. По информации журналистов, встреча пройдет в Беловежской пуще в Беларуси.
2 марта стало известно, что российский солдат сдался добровольно в плен территориальной обороне. На показаниях он рассказал, что Путин планировал захватить Украину за три дня. Именно на такой срок им выдавали продукты питания. Пленный оккупант добавил, что 23 февраля у него отобрали телефоны и документы.