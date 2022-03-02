Українська армія звільнила Макарів під Києвом від російських окупантів

Селище розташоване за 58 кілометрів від Києва.

Збройні сили України звільнили селище Макарів на Київщині від російських окупантів. Тепер вони там закріпилися. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

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Селище розташоване за 58 кілометрів від української столиці. У визволенні брали участь 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 95 окремо-штурмова бригада. Військовослужбовці двох бригад наразі закріпилися на нових позиціях.

"14 ОМБр імені князя Романа Великого та 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!" — написав Залужний.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що другий етап переговорів України та Росії відбудуться сьогодні ввечері. Україна вимагатиме припинити обстріл українських міст. За інформацією журналістів, зустріч пройде в Біловезькій пущі в Білорусі.

2 березня стало відомо, що російський солдат здався добровільно в полон територіальної оборони. На свідченнях він розповів, що Путін планував захопити Україну за три дні. Саме на такий термін їм видавали продукти харчування. Полонений окупант додав, що 23 лютого в нього відібрали телефони та документи.