Здався добровільно: військовий РФ розповів, що Путін хотів захопити Україну за 3 дні (відео)

Російський солдат, якого послали воювати з Україною проти його волі, здався територіальній обороні. Напередодні повз нього проходила колона військових із Москви — допомоги ніхто не надав.

Путін розраховував захопити Україну за три дні. Це випливає зі свідчень полоненого російського солдата, який розповів, що саме на такий термін їм видали в дорогу продуктів харчування, повідомляє пресслужба СБУ.

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Полонений розповідає, що 23 лютого в нього забрали телефон і документи. На другий день війни його машина зламалася. Колона російських військ пройшла повз, ніхто не надав допомоги.

"Прозвучав вибух. Ми втекли в ліс. Переховувалися там. На четвертий день наткнулися на територіальну оборону, намагалися втекти від них у лісі. Вони наздогнали нас, і запропонували скласти зброю. Пообіцяли, що нічого не буде. Ми добровільно склали зброю, і здалися у полон", — розповів полонений російський солдат.

За словами полоненого, до дій російської армії на території України він ставиться максимально негативно. У полоні до нього поставилися дуже добре — надали першу медичну допомогу, нагодували та напоїли.

Своїм співгромадянам полонений хоче донести думку про те, що війна має бути припинена.

Раніше Фокус повідомляв, що під Сумами відбувся перший обмін полоненими між Україною та РФ. У Херсоні мер міста закликав організувати "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих та для підвезення продовольства.