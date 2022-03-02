Сдался добровольно: военный РФ рассказал, что Путин хотел захватить Украину за 3 дня (видео)
Российский солдат, которого послали воевать с Украиной против его воли, сдался территориальной обороне. Накануне мимо него проходила колонна военных из Москвы — помощи никто не оказал.
Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Это следует из показаний пленного российского солдата, который рассказал, что именно на такой срок им выдали в дорогу продуктов питания, сообщает пресс-служба СБУ.
Пленный рассказывает, что 23 февраля у него забрали телефон и документы. На второй день войны его машина сломалась. Колонна российских войск прошла мимо, никто не оказал помощь.
"Прозвучал взрыв. Мы убежали в лес. Скрывались там. На четвертый день наткнулись на территориальную оборону, пытались скрыться от них в лесу. Они догнали нас, и предложили сложить оружие. Пообещали, что ничего не будет. Мы добровольно сложили оружие, и сдались в плен", — рассказал пленный российский солдат.
По словам пленного, к действиям российской армии на территории Украины он относится максимально негативно. В плену к нему отнеслись очень хорошо — оказали первую медицинскую помощь, накормили и напоили.
Своим согражданам пленный хочет донести мысль о том, что война должна быть прекращена.
Ранее Фокус сообщал, что под Сумами произошел первый обмен пленными между Украиной и РФ. В Херсоне мэр города призвал организовать "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, и для подвоза продовольствия.