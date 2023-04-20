"Тяжелая работа": бригада имени князя Романа Великого показала видео с передовой

Волынские воины беспощадно стреляют по российским оккупантам из БМП. Бойцы Вооруженных сил Украины не забывают помогать жителям прифронтовых поселков.

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Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого и дальше выполняют обязанности по защите Украины. Видео из зоны боевых действий опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

На видео – волынские воины, беспощадно гонящие по российским оккупантам, едут на технике. Не забывают защитники и пообщаться с гражданскими – они приветливо здороваются и машут руками местных жителей поселков, расположенных на прифронтовых территориях.

"Трудная работа Княжеской пехоты. Без лишних слов — смотрите видео и вы все поймете", – сообщили военные.

Ситуация на фронте от Генштаба ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 апреля говорится, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Российские войска также сосредотачивают усилия для наступления Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском и Бахмутском направлениях. На указанных участках фронта, за прошедшие сутки, подразделения сил обороны Украины в целом отразили более 55 атак противника.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Берестово, Красное Первое, Дворичная, Новомлынск и Западное. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Российские оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов.

Напомним, 20 апреля бойцы ВСУ показали, что происходит в Бахмуте. На видео, представленном президентской бригадой имени гетмана Богдана Хмельницкого, зафиксированы разрушенные дома и уничтожены транспортные средства. Гражданская инфраструктура полностью разрушена.

Также бойцы батальона "Волки да Винчи" 19 апреля показали полную версию боя за последнюю дорогу, которая идет на Бахмут. На видео украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые вплотную приближаются к позициям из всего имеющегося оружия, применяя автоматические винтовки, гранатометы и гранаты. Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев, но была полностью уничтожена.