"Важка робота": бригада імені князя Романа Великого показала відео з передової

Волинські воїни нещадно гатять по російським окупантам з БМП. Бійці Збройних сил України не забувають й допомагати мешканцям прифронтових селищ.

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Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого й надалі виконують обов'язки щодо захисту України. Відео з зони бойових дій опублікувала пресслужба підрозділу в Facebook.

На відео – волинські воїни, які нещадно гатять по російським окупантам, їдуть на техніці. Не забувають захисники й поспілкуватися з цивільними – вони привітно вітаються та махають руками до місцевих жителів селищ, що розташовані на прифронтових територій.

"Важка робота Князівської піхоти. Без зайвих слів — дивіться відео і ви все зрозумієте", – повідомили військові.

Ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 06:00 20 квітня йдеться про те, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Російські війська також зосереджують зусилля для наступу Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському та Бахмутському напрямках. На зазначених ділянках фронту, протягом минулої доби, підрозділи сил оборони України загалом відбили понад 55 атак противника.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Берестове, Красне Перше, Дворічна, Новомлинськ та Западне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Російські окупанти обстріляли 35 населених пунктів.

Нагадаємо, 20 квітня бійці ЗСУ показали, що відбувається у Бахмуті. На відео, яке представила президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, зафіксовані зруйновані будинки та знищені транспортні засоби. Цивільна інфраструктура повністю зруйнована.

Також бійці батальйону "Вовки да Вінчі" 19 квітня показали повну версію бою за останню дорогу, яка йде на Бахмут. На відео українські захисники дають відсіч російським окупантам, які впритул наближаються до позицій, з усієї наявної зброї, застосовуючи автоматичні гвинтівки, гранатомети та гранати. Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців, але була повністю знищена.