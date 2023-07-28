В КНДР во время парада показали гигантский подводный дрон Haeil (фото)

Заявляется, что морской дрон имеет ядерную силовую установку и может нести ядерную боевую часть.

Северная Корея во время парада в честь 70-летия завершения войны продемонстрировали гигантский подводный дрон Haeil. Об этом сообщает NK News.

Новый подводный аппарат уже назвали в Северной Корее самым мощным оружием в мире. По данным издания, подводный дрон может переносить ядерную боевую часть, которая может создать "радиоактивное цунами".

Кроме ядерной боевой части Haeil имеет компактный ядерный реактор внутри. Также утверждается, что разработка может осуществлять автономную навигацию и иметь возможность менять цель в удаленном режиме. При этом основные характеристики остаются неизвестными. Журналисты предполагают, что основным преимуществом Haeil является то, что он сможет работать на большой глубине и на высокой скорости, что усложнит его перехват.

Государственные СМИ КНДР утверждают, что подводный дрон во время испытаний якобы прошел 1000 км за 71 час и 6 минут, в конце он успешно поразил имитированную цель.

"Испытания прекрасно доказали надежность системы подводного стратегического оружия и ее способность к поражению целей", — заявили в госСМИ.

Напомним, 27 июля СМИ писали, что в КНДР показали возможности нового танка М2020, который визуально похож на американские и российские машины.

Также в Северной Корее заявили, что министр обороны РФ Шойгу во время визита в КНДР назвал северокорейскую армию самой сильной в мире.