Угрожает безопасности региона: Китай строит военную базу в Камбодже (фото)

На месте базы, которую финансировали США, теперь есть китайские объекты. Там есть место для ПВО, командных пунктов и станции РЛС.

В 2019 году впервые появилась информация, что Китай получил доступ к военно-морской базе Реам в Камбодже. Теперь она претерпевает разительные изменения. Об этом сообщает исследователь The Intel Lab Дэмиен Саймон.

Спутниковый снимок Maxar Technologies зафиксировал огромные изменения камбоджийской военно-морской базы вблизи Сиамского залива. Проект финансируется китайским правительством и расширит военное влияние Пекина в спорных водах Юго-Восточной Азии.

Сейчас на базе активно ведутся строительные работы: расчищают землю, строят здания и дороги. При этом здания, которые финансировали Штаты, снесены. За последние 18 месяцев премьер-министр Камбоджи Хун Сен выделил 157 гектаров для строительства базы противовоздушной обороны, общих командных помещений и военно-морской радиолокационной установки.

Военная база в Камбодже, 2021 год

"Коррумпированное и очень персонализированное правление Хун Сена (премьер-министр Камбоджи) создало благоприятные условия для быстрого расширения китайского влияния в Камбодже, от миграции и инвестиций в инфраструктуру до близости в сфере обороны и безопасности. В результате отношения Пномпеня и Пекина теперь "железные", — заявил аналитик Себастьян Странгио из издания The Diplomat.

База КНР в Камбодже в январе 2023 года

При этом официально Конституция Камбоджи запрещает иностранные военные базы на ее территории. Однако в результате укрепления Китая, некоторые аналитики не считают, что военная база в Камбодже изменит глобальное состояние безопасности. Вызовом является ее расположение рядом с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией.

Напомним, 9 июля в Камбодже призвали Украину не использовать кассетные боеприпасы.

4 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Камбоджа хочет помочь Украине в разминировании.