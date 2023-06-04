Камбоджа осудила вторжение РФ в Украину и хочет помочь в разминировании, – министр обороны Резников

Министр обороны Украины пригласил камбоджийского коллегу посетить Украину.

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Камбоджа может помочь Украине в разминировании территорий. А в правительстве страны осудили агрессию РФ против Украины. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, который сейчас принимает участие в международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Резников встретился с заместителем премьер-министра и министром нацобороны Камбоджи Теа Баном. И встреча явно прошла продуктивно.

Пост Резникова с камбоджийским коллегой

"Камбоджа осуждает российскую агрессию против Украины и стремится оказать помощь нашей стране в преодолении ужасов войны, в частности, используя свой опыт и возможности в области гуманитарного разминирования", — написал Резников, показав фото с камбоджийским коллегой.

Ранее в Камбодже заявляли, что не имеют возможности оказывать военную поддержку Украине. Но готово научить всех желающих пройти обучение по разминированию в Камбодже.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", — сказал он.

Помимо этого, Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа готова учить разминированию любых военных, в том числе и российских.

А помощь украинским саперам предоставляется по гуманитарным причинам.

"Поскольку мы также являемся страной, пострадавшей от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", – говорил Хун Сен.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский и Хун Сен провели телефонный разговор. Зеленский пригласил Камбоджу приобщиться к реализации украинской формулы мира.

Также в Сингапуре министр обороны Украины Алексей Резников на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Резников отметил, что США и Украина вместе продолжат работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе.

Также Резников успел пообщаться с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

По его словам, они обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие шаги в военном сотрудничестве.

"Благодарен за участие Германии в танковой коалиции — "леопардам" нравится наш украинский климат. Спасибо немецкому правительству и народу за постоянную поддержку" – написал Резников.

А "мирный план" Индонезии, который якобы должен будет урегулировать войну, которую развязала РФ, Резников раскритиковал, отметив, что план звучит, как "план России, а не Индонезии".