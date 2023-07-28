Травма позвоночника у отца — не оправдание: Верховный Суд дал 5 лет бойцу, который проигнорировал приказ

Боец ВСУ, по мнению Верховного Суда, должен отсидеть реальный срок в тюрьме, чтобы стать примером того, что приказ командира должен обязательно выполняться.

Верховный Суд Украины подтвердил 5-летний срок заключения для военнослужащего, который не прибыл вовремя к месту дислокации подразделения. Судьи не смягчили наказание — не учли раскаяние и причину отсутствия. О деталях дела рассказывает издание "Судебно-юридическая газета".

Судебное решение по делу №726/78/23 было принято 11 июля 2023 года, говорится в материале издания. Кассационный уголовный суд постановил, что военнослужащий должен отсидеть 5 лет за то, что не выполнил приказ командира и не прибыл вовремя в воинскую часть. Первый суд по данному делу принял во внимание раскаяние фигуранта — он получил 5 лет, но был освобожден с испытательным сроком два года. Однако Верховный Суд все же настоял, что мужчина должен отбыть наказание полностью.

Какие события привели бойца ВСУ в тюрьму

Событие, из-за которого военного приговорили к тюремному заключению, произошло осенью 2022 года, указано в материалах производства.

Мужчина был наводчиком пулеметного отделения и служил по контракту. В определенный момент он получил устный приказ командира — прибыть к месту временной дислокации батальона до 23 час. 20 ноября 2022 года. Вместо этого остался в постоянном пункте дислокации.

Издание указало причину, по которой военный не выполнил приказ командира: его отец, также боец ВСУ, получил травму позвоночника и контузию, а дома осталась мать и четверо несовершеннолетних детей.

18 января 2023 года Садгорский суд Черновицкой области огласил приговор по делу — мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса и наказан пятью годами тюрьмы. Однако приняли во внимание раскаяние и согласно ст. 75 УК освободили с испытательным сроком на 2 года.

Однако прокуратура подала апелляцию, и Черновицкий апелляционный суд принял решение назначить военному реальный срок.

После этого дело оказалось в кассационном суде, который и объявил окончательный приговор в июле 2023 года.

Верховный Суд рассмотрел детали дела и обратил внимание на то, что в этом случае невозможно принимать во внимание раскаяние, на основании которого мужчину освободили от отбывания наказания. По мнению судей, раскаяние должно было проявиться какими-то активными действиями — об этом говорится в соответствующих статьях Уголовного кодекса. Однако этих активных действий они в деле не увидели. Итак, резюмировали судьи, мужчина должен отбыть реальный срок.

В постановлении суда также есть еще один аргумент в пользу реального срока. Речь идет о том, что нужно поддержать авторитет командира: его приказы должны обязательно выполняться, особенно в условиях военного положения. Поэтому, если виновника не наказать, это может стать "примером" для других военных, что в условиях войны — неуместно.

Отметим, в январе 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект 8271, которым усиливала ответственность военных за непослушание командирам. Документ вносил изменения в Уголовный кодекс: о статье 402 (по ней судили бойца) там не упоминается. Однако там есть упоминание о ст. 75 — об освобождении от наказания — на основании этой статьи мужчина имел шанс не оказаться в тюрьме.

Напоминаем, бойцы ВСУ продвигаются на южном отрезке фронта в Донецкой области. В частности, военные 35 бригады показали кадры стабилизационных мероприятий, которые они проводят в Старомайорске, освобожденном 267 июля.

Кроме того, украинские Силы обороны имеют ощутимое продвижение на Бахмутском направлении — об этом пишут аналитики Института изучения войны.