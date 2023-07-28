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Ракетный обстрел Днепра: РФ ударила по многоэтажке и зданию СБУ, есть пострадавшие (видео)

Владимир Пенов
Фото: Скриншот | Последствия удара по зданию СБУ в Днепре

По данным СМИ, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер". По предварительной информации, пострадали трое человек.

28 июля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Днепр и ударили по многоэтажке. Как сообщает издание "Бабель" со ссылкой на свои источники, россияне применили баллистическую ракету "Искандер".

Согласно сообщению СМИ, повреждены верхние этажи жилого здания.

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Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились трое человек.

На месте работают экстренные службы. Спасатели и полицейские проводят поквартирный обход, людям предоставляют необходимую помощь.

Народный депутат Макс Бужанский рассказал, что находился во дворе многоэтажки за несколько минут до ракетного удара.

"Я из этого двора вышел за 2-3 минуты до того, как взрыв случился… Рад, что по крайней мере на данный момент мне неизвестно ни об одном пострадавшем, ни об одном раненом, и, к счастью, ни об одном погибшем", — сообщил парламентарий.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне ударили также по административное здание. Там возник пожар на площади 100 квадратных метров. Предварительно известно о троих пострадавших.

Реакция президента Украины на ракетный удар по Днепру

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары ВС РФ и сообщил, что оккупанты попали по зданию СБУ.

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"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", — сообщил глава государства.

Напомним, 28 июля сообщалось, что россияне ударили ракетой по жилому дому в Днепре.