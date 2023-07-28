Ракетный обстрел Днепра: РФ ударила по многоэтажке и зданию СБУ, есть пострадавшие (видео)

По данным СМИ, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер". По предварительной информации, пострадали трое человек.

28 июля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Днепр и ударили по многоэтажке. Как сообщает издание "Бабель" со ссылкой на свои источники, россияне применили баллистическую ракету "Искандер".

Согласно сообщению СМИ, повреждены верхние этажи жилого здания.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились трое человек.

На месте работают экстренные службы. Спасатели и полицейские проводят поквартирный обход, людям предоставляют необходимую помощь.

Народный депутат Макс Бужанский рассказал, что находился во дворе многоэтажки за несколько минут до ракетного удара.

"Я из этого двора вышел за 2-3 минуты до того, как взрыв случился… Рад, что по крайней мере на данный момент мне неизвестно ни об одном пострадавшем, ни об одном раненом, и, к счастью, ни об одном погибшем", — сообщил парламентарий.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне ударили также по административное здание. Там возник пожар на площади 100 квадратных метров. Предварительно известно о троих пострадавших.

Реакция президента Украины на ракетный удар по Днепру

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары ВС РФ и сообщил, что оккупанты попали по зданию СБУ.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", — сообщил глава государства.

Напомним, 28 июля сообщалось, что россияне ударили ракетой по жилому дому в Днепре.