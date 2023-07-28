Ракетный удар РФ по Днепру: украинцам показали, как выглядит многоэтажка изнутри (видео)

Автор видео обходит здание и кричит, нужна ли кому-то помощь. Мэр города Филатов утверждает, что дом только что построили и он пустой. По словам главы Днепропетровской ОГА Лысака, здание действительно не ввели в эксплуатацию, поэтому пострадали не жители, а строители.

Житель Днепра бросился внутрь 12-этажки, по которой ударили россияне 28 июля. Мужчина снял видео в первые минуты после попадания — запись разместили в Telegram-канале "ХДніпро".

На записи видно, как мужчина пробирается по коридорам поврежденного дома. При этом слышно, как он стучит в дверь, спрашивая, нужна ли помощь. Вокруг — разрушенные стены, выбитые окна, стекла и обломки валяются под ногами.

Вместе с автором записи по коридорам многоэтажки передвигаются другие гражданин — они пришли помочь возможным пострадавшим.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, куда именно ударили россияне. По его словам, удар пришелся по зданию СБУ. На видео, которое опубликовал глава государства, видно здание, на верхнем этаже которого — облако дыма.

Кроме того, министр МВД Игорь Клименко сообщил о пяти раненых — это четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Информации о погибших нет.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что 12-этажное здание, поврежденное российской ракетой, пока не заселено — его только что достроили. Слова городского головы подтверждает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также чиновник предположил, что среди пострадавших — большинство строители, поскольку сооружение не ввели в эксплуатацию. Позже дополнил информацию: всего пострадало 9 человек, среди них — двое детей в возрасте 14 и 17 лет, двое 20-летних женщин (получили акубаротравмы, то есть — контузию).

Согласно предварительным предположениям, ВС РФ могли ударить по Днепру баллистическими ракетами "Искандер". Воздушное командование пока не подтвердило эту информацию.

Напоминаем, украинские расследователи проанализировали деятельность российского предприятия, которое выпускает крылатые ракеты. В расследовании речь идет о КБ "Радуга", расположенном в 500 км от границ Украины.

Днем 28 июля произошел взрыв в Таганроге в Ростовской области РФ. Свидетели происшествия уверяют, что слышали два взрыва, а на месте удара появилась воронка размерами 5 на 5 метров. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что взрывы — следствие "опрометчивого поведения" армии РФ.